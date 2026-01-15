Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове создает условия для безопасного пребывания, способствует адаптации и помогает людям восстановить базовую стабильность.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют через специальные фонды, сформированные решениями местных советов и профильных структур, сообщает Politeka.

Временное проживание рассчитано на период до одного года. В случае отсутствия альтернативного варианта размещения срок может быть продлен после повторного рассмотрения обращения.

Нормы площади определены законодательством: не менее шести квадратных метров на одного человека. Первоочередное право имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, беременные женщины, а также граждане, чьи дома получили повреждения из-за обстрелов.

Отбор кандидатов производится по балльной системе. Она учитывает социальное положение, условия проживания и потребности каждого заявителя.

Для постановки на учет переселенцы представляют документы через центры предоставления административных услуг, исполнительные комитеты или районные администрации. После регистрации формируется личное дело с личным номером.

На следующем этапе проходит проверка данных, подтверждение статуса и подписание договора о пользовании помещением. Только после этого принимается окончательное решение о заселении.

Специалисты отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове создает условия для безопасного пребывания, способствует адаптации и помогает людям восстановить базовую стабильность. Программа позволяет наладить быт и постепенно планировать дальнейшие шаги даже в сложных реалиях.

Кроме того, в Харькове пенсионеры также имеют возможность получить дополнения.

Компенсационную доплату начинают начислять от достижения этого возраста после дня рождения. Так что за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.