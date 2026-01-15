Частина доплат для українських пенсіонерів в Харкові підвищаться в 2026 році, тому варто знати подробиці.

Доплати для пенсіонерів в Харкові продовжать виплачуватись в 2026 році, частина надбавок до пенсії для українців підвищиться, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Законодавством передбачені додаткові виплати для пенсіонерів, які проживають у зоні радіоактивного забруднення та вже перебувають на заслуженому відпочинку. Йдеться про громадян, пов’язаних із територіями, що зазнали наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У 2026 році розмір такої щомісячної доплати збільшився та становить 2595 грн.

Тим часом доплати, передбачені для українців віком з 70-ти, залишаються без змін:

від 70 до 75 років – 300 гривень ;

; від 75 до 80 років – 456 гривень ;

; віком від 80 років – 570 гривень.

Компенсаційну доплату починають нараховувати від досягнення цього віку – після дня народження. Тож за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів.

Також у пенсійному фонді попередили про одну умову для отримання такої доплати. Право на неї мають лише ті громадяни, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 грн.

Особлива надбавка передбачена для пенсіонерів, що не працюють (тобто припинили роботу або не зареєстровані як фізична особа-підприємець) і мають на своєму утриманні дітей до 18-ти. Її розмір – 150 гривень на кожну дитину.

Однак оформити надбавку може лише один з батьків (пенсіонерів у сім'ї), а нарахування здійснюється до досягнення дитиною повноліття.

Також пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує мінімально встановлені законодавством вимоги, мають право на щомісячну доплату. За кожен додатково відпрацьований рік держава нараховує лише 25 гривень 95 копійок. Навіть у разі, якщо людина має 10 років стажу понад норму, загальна сума доплати становитиме приблизно 300 гривень, що суттєво не впливає на розмір пенсійного забезпечення.

