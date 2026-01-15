Новый график движения поездов из Львова начал действовать в декабре и предусматривает запуск дополнительных региональных рейсов.

Новый график движения поездов из Львова введен АО «Укрзализныця» и имеет целью улучшить сообщение между Львовщиной и Волынью, сообщает Politeka.

В рамках нового графика движения поездов из Львова компания расширила количество ежедневных рейсов между нашим облцентром и Ковелем.

На такой шаг железнодорожный перевозчик пошел потому, что пассажиропоток в этом направлении стабильно растет, а склады дальнего сообщения часто были перегружены.

В ведомстве подчеркнули, что новые поезда обеспечивают комфортные поездки для жителей регионов, которым важно быстро добираться до областных центров.

Новый график движения поездов предполагает, что между двумя городами ежедневно курсируют четыре пары составов. Один из них отправляется из Львова в 05:20 и прибывает в Ковель в 08:42.

Другой – отправляется из Ковеля в 09:42 и прибывает в конечную в 13:07. Позже в течение дня из нашего облцентра отправляется еще один состав, который стартует в 14:10 и прибывает в Волынь в 17:33.

Вечерний рейс из Ковеля выезжает в 18:33 и прибывает в наш город в 22:00. Все пассажирские составы производят остановки на промежуточных станциях, среди которых: Турийск, Владимир, Иваничи, Сокаль, Шептицкий, Добротвор и другие населенные пункты.

Это позволяет жителям меньших городов и сел удобнее планировать поездки, поскольку маршрут охватывает важные узловые станции.

Особое внимание пассажиров обращают на то, как меняется стоимость билетов. По информации Укрзализныци, билет с начальной до конечной станции может стоить как 86 гривен, так и 92 гривны. Иногда цены доходят и до 165 или 200 гривен.

Такая разница связана со спросом в пиковые дни и загруженностью вагонов, что является стандартной практикой на этом направлении.

