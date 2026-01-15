Новий графік руху поїздів зі Львова почав діяти у грудні та передбачає запуск додаткових регіональних рейсів.

Новий графік руху поїздів зі Львова запроваджений АТ «Укрзалізниця» і має на меті покращити сполучення між Львівщиною та Волинню, повідомляє Politeka.

У межах нового графіка руху поїздів зі Львова, компанія розширила кількість щоденних рейсів між нашим облцентром та Ковелем.

На такий крок залізничний перевізник пішов тому, що пасажиропотік на цьому напрямку стабільно зростає, а склади далекого сполучення часто були перевантажені.

У відомстві підкреслили, що нові поїзди забезпечують комфортні поїздки для жителів регіонів, яким важливо швидко діставатися обласних центрів.

Новий графік руху поїздів передбачає, що між двома містами щодня курсують чотири пари складів. Один із них відправляється зі Львова о 05:20 та прибуває до Ковеля о 08:42.

Інший - вирушає з Ковеля о 09:42 і прибуває до кінцевої о 13:07. Пізніше, протягом дня, з нашого облцентру відправляється ще один склад, який стартує о 14:10 і прибуває до Волині о 17:33.

Вечірній рейс із Ковеля виїжджає о 18:33 і прибуває до нашого міста о 22:00. Усі пасажирські склади роблять зупинки на проміжних станціях, серед яких: Турійськ, Володимир, Іваничі, Сокаль, Шептицький, Добротвір та інші населені пункти.

Це дозволяє мешканцям менших міст і сіл зручніше планувати поїздки, оскільки маршрут охоплює важливі вузлові станції.

Окрему увагу пасажирів звертають на те, як змінюється вартість квитків. За інформацією Укрзалізниці, квиток з початкової до кінцевої станції може коштувати як 86 гривень, так і 92 гривні. Інколи ціни доходять і до 165 чи 200 гривень.

Така різниця пов’язана з попитом у пікові дні та завантаженістю вагонів, що є стандартною практикою на цьому напрямку.

