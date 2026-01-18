Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия в реальные расходы.

С 1 января 2026 года стартовало повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области, сообщает Politeka.

Новые пруды повлияли на оплату за вывоз бытовых отходов и обслуживание жилых домов в городе Мена.

В частном секторе плата за услуги теперь составляет 37,50 грн. на одного человека ежемесячно. Для жителей многоквартирных домов тариф установлен на уровне 36,55 грн. за человека. По информации исполкома, повышение связано с увеличением расходов на топливо, обслуживанием техники и повышением зарплат работников коммунального предприятия «Менакоммунуслуга».

Власти ожидают, что изменения обеспечат стабильную работу системы обращения с отходами и поддержат надлежащее качество услуг для всех жителей. Жителям рекомендуют своевременно оплачивать счета во избежание накопления долгов и гарантировать непрерывное предоставление услуг.

На последнем заседании городского совета также была утверждена программа помощи гражданам, пострадавшим от боевых действий. Один из жителей получил 30 580 грн на восстановление жилья в рамках инициативы «Восстановление».

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия в реальные расходы. Гражданам советуют планировать платежи заранее, отслеживать обновление на официальных ресурсах совета и учитывать новые ставки в ежемесячном бюджете.

Своевременная оплата не только помогает избежать штрафов, но и обеспечивает бесперебойную работу систем жизнеобеспечения общества. Местные власти призывают жителей регулярно проверять официальные сообщения и оперативно реагировать на любые изменения в тарифах.

