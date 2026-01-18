Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат.

З 1 січня 2026 року стартувало підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області, повідомляє Politeka.

Нові ставки вплинули на оплату за вивезення побутових відходів та обслуговування житлових будинків у місті Мена.

У приватному секторі плата за послуги тепер складає 37,50 грн на одну особу щомісяця. Для мешканців багатоквартирних будинків тариф встановлено на рівні 36,55 грн за людину. За інформацією виконкому, підвищення пов’язане зі збільшенням витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат працівників комунального підприємства «Менакомунпослуга».

Влада очікує, що зміни забезпечать стабільну роботу системи поводження з відходами та підтримають належну якість послуг для всіх мешканців. Жителям рекомендують своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів і гарантувати безперервне надання послуг.

На останньому засіданні міської ради також затвердили програму допомоги громадянам, постраждалим від бойових дій. Один із мешканців отримав 30 580 грн на відновлення житла в межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат. Громадянам радять планувати платежі заздалегідь, відстежувати оновлення на офіційних ресурсах ради та враховувати нові ставки у щомісячному бюджеті.

Своєчасна оплата не лише допомагає уникнути штрафів, а й забезпечує безперебійну роботу систем життєзабезпечення громади. Місцева влада закликає мешканців регулярно перевіряти офіційні повідомлення та оперативно реагувати на будь-які зміни в тарифах.

