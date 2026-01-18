Планируемые масштабные плановые графики отключения света в Сумах на неделю с 19 по 25 января.

Вводятся дополнительные графики отключения света в Сумах на неделю с 19 по 25 января, которые будут действовать из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Сумиобленерго».

Планируемые масштабные плановые графики отключения света в Сумах на неделю с 19 по 25 января, которые затронут значительное количество улиц в разных районах города. Такие ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях, а также в целях технического обслуживания оборудования.

19.01.2026 не будет в разный временной интервал. Ограничения касаются следующих улиц:

08:00–16:30 улицы:

Кондратьевскый - № 6, 6/2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32

Троицька - № 9, 11, 13

09:00–16:00 улицы:

Андриивськый — № 18А

Сагайдачного — № 9, 11, 12, 15, 16

20.01.2026 не будет в разный временной интервал. Ограничения касаются следующих улиц:

08:00–16:30 улицы:

Выноградна — № 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40

Веретенивська — № 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Лыповый — № 9

09:00–18:00 улицы:

Шестидесятныкив - № 6

Бетховена - № 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22

21.01.2026 будут продолжаться обесточивание с 9 до 16 часов в домах по адресам:

Пантелеймона Кулиша — № 106, 108, 109, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 137/2, 139, 141, 143, 143/1, 145

Пылыпа Капельгородського — № 1–8

Дмытра Донцова — № 1–8

Вильшанська — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 13/2, 14, 16, 18, 20

Серова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8

Оборонный — № 1–8

Гарбузивська — № 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109

Мыколы Лысенка — № 2, 4, 6, 8, 10

Роменська — № 62

22.01.2026 ограничения вводятся в разный временной промежуток:

08:00–14:00 улицы:

Героев Небесной Сотни - № 11-38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Гоголя - № 1-18, 20

Богдана Хмельницкого - № 1-29 (в т.ч. 4/1, 4/2, 6/1, 25/1, 25/2)

Сумской артбригады - № 3, 3А, 5, 5Б, 5В, 5Г, 7

Петропавливська - № 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119/2, 120, 120/1, 122, 123, 124

09:00–16:00 улица:

Василия Липковского - № 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 30/1, 35, 36, 37

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: как именно можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты за проезд в Сумской области: какие изменения произошли.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области: как получить и что следует знать.