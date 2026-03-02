Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области постепенно охватит маршруты в сел Чортковской общины.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области заработала в Чорткове при участии киевского ООО Easy Soft, сообщает Politeka.

О старте сообщили на официальном ресурсе городского совета.

Оператор внедрил автоматизированный механизм расчетов, позволяющий осуществлять безналичные платежи и обеспечивающий прозрачный контроль пассажиропотока.

Отныне жители могут оплачивать поездки по банковским карточкам с функцией бесконтактного расчета или льготной «Картой чортковянина». Для этого достаточно приложить носитель к валидатору на несколько секунд.

Во всех городских автобусах уже установлено оборудование нового образца. Часть транспорта оснащена двумя устройствами – у передней и задней двери салона.

В ближайшее время планируется запуск электронного билета с возможностью пополнения через терминалы EasyPay. Старые «Карты чортковянина» остаются в силе и работают с обновленными устройствами. Новый образец будут выдаваться только во время первого оформления или в случае потери или повреждения.

Предусмотрено и дальнейшее расширение. Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области постепенно охватит маршруты в сел Чортковской общины. Сейчас там разрешен наличный расчет, однако после установки валидаторов будут принимать исключительно карты.

Введение позволяет унифицировать финансовые операции по всем направлениям и вести точный учет пассажиров. Кондукторы остаются в транспорте и будут проверять факт оплаты.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми правилами пользования транспортом во избежание недоразумений во время поездок.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.

Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.