Графики отключения света в Сумах на 3 марта носят временный характер и вводятся из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».
Графики отключения света в Сумах на 3 марта связаны с техническим обслуживанием электросетей и проведением профилактических мероприятий по городу. Отключения будут осуществляться в четко определенные часы, поэтому жителям рекомендуют заранее планировать использование электроприборов и учитывать временные перебои в электроснабжении.
С 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения. Они носят локальный характер и будут действовать по следующим адресам:
- САД. ТОВ-ВО ”ТЕПЛЫЧНЫЙ” — №259, 501Z
- ул. Малынова — №1
С 8 до 16 часов будут продолжаться отключения в Сумах, однако они охватят только дома, расположенные на улицах:
- Пантелеймона Кулиша — №1–56, 56А, 69/2, 80/2, 33/1, 42А
- Травнева — №1–2, 15–21
- Кулыкивська — №101, 103, 105, 107, 118, 118А, 119–124, 126, 128, 130, 132, 134
- Мыколы Леонтовыча — №1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34
- Демыденкивська — №47А, 49, 49/1, 49/3, 50, 51, 52, 54, 56
- Центральнои Рады — №1–4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27
- Польова — №3А, 4, 5, 5А, 6, 6/1, 7, 9, 9А
- Сергия Табалы (Севера) — №49, 51, 53А, 53/1, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 74, 76
- Гетьманськый — №1, 3
- Островського — №69/2
- Даныла Галыцького — №136, 136/2, 138
- Генерала Чупрынкы — №2, 4
- Горобынова — №7
- Паркова — №1
- Васыля Фылоновыча — №1
- Луганська — №45, 46, 48
- Шкильна — №1–6, 4/1, 5А–5Г
