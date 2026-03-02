Графики отключения света в г. Сумы на 3 марта связаны с техническим обслуживанием электросетей.

Графики отключения света в Сумах на 3 марта носят временный характер и вводятся из-за профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики отключения света в Сумах на 3 марта связаны с техническим обслуживанием электросетей и проведением профилактических мероприятий по городу. Отключения будут осуществляться в четко определенные часы, поэтому жителям рекомендуют заранее планировать использование электроприборов и учитывать временные перебои в электроснабжении.

С 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения. Они носят локальный характер и будут действовать по следующим адресам:

САД. ТОВ-ВО ”ТЕПЛЫЧНЫЙ” — №259, 501Z

ул. Малынова — №1

С 8 до 16 часов будут продолжаться отключения в Сумах, однако они охватят только дома, расположенные на улицах:

Пантелеймона Кулиша — №1–56, 56А, 69/2, 80/2, 33/1, 42А

Травнева — №1–2, 15–21

Кулыкивська — №101, 103, 105, 107, 118, 118А, 119–124, 126, 128, 130, 132, 134

Мыколы Леонтовыча — №1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34

Демыденкивська — №47А, 49, 49/1, 49/3, 50, 51, 52, 54, 56

Центральнои Рады — №1–4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/2, 12А, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27

Польова — №3А, 4, 5, 5А, 6, 6/1, 7, 9, 9А

Сергия Табалы (Севера) — №49, 51, 53А, 53/1, 57, 59/1, 61, 63, 65, 67, 74, 76

Гетьманськый — №1, 3

Островського — №69/2

Даныла Галыцького — №136, 136/2, 138

Генерала Чупрынкы — №2, 4

Горобынова — №7

Паркова — №1

Васыля Фылоновыча — №1

Луганська — №45, 46, 48

Шкильна — №1–6, 4/1, 5А–5Г

