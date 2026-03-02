Доплаты для пенсионеров в Полтавской области изменились с начала 2026 года, что позволило части украинцев получить больше выплат.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области выросли после того, как с 1 января 2026 обновили размер минимальной пенсии, сообщает Politeka.

О доплатах для пенсионеров в Полтавской области рассказали на официальном сайте ПФУ. Повышение минимальной пенсии стало базой для автоматического перерасчета выплат за сверхурочный страховой стаж.

Увеличение касается женщин со стажем более 30 лет и мужчин с более 35 лет страхового стажа, включая лиц, имеющих льготный стаж по Списку №1.

За каждый год работы сверх норматива гражданину прибавляется 1% от минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

Например, женщина со стажем 40 лет получает 259,50 гривны вместо 236,10 гривны в прошлом году, а мужчина с таким же стажем – 128,75 гривны вместо 118,05 гривны.

Таким образом, ежемесячная надбавка увеличилась на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин. Перерасчет производится автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд отдельно не нужно.

Если страховой стаж существенно превосходит норматив, сумма растет пропорционально количеству дополнительных лет.

Также доплаты для пенсионеров в Полтавской области могут изменяться после завершения трудовой деятельности, ведь Пенсионный фонд производит перерасчет пенсий с учетом актуального прожиточного минимума.

Это означает, что новый размер выплат применяется уже с месяца, наступающего после увольнения с работы. Кроме этого, в 2026 году повышены базовые социальные стандарты и проведена ежегодная индексация пенсий.

Она частично компенсирует влияние инфляции и рост потребительских цен. Поэтому часть украинцев уже получила повышенные выплаты, а для других увеличение станет заметным после запланированной индексации в марте.

