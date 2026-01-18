Вводяться додаткові графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 19 по 25 січня, які діятимуть через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».
Заплановані масштабні планові графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 19 по 25 січня, які торкнуться значної кількості вулиць у різних районах міста. Такі обмеження вводяться у зв’язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на електромережах, а також з метою технічного обслуговування обладнання.
19.01.2026 не буде у різний часовий проміжок. Обмеження стосуються таких вулиць:
08:00–16:30 вулиці:
- Кондратьєвський — № 6, 6/2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32
- Троїцька — № 9, 11, 13
09:00–16:00 вулиці:
- Андріївський — № 18А
- Сагайдачного — № 9, 11, 12, 15, 16
20.01.2026 не буде у різний часовий проміжок. Обмеження стосуються таких вулиць:
08:00–16:30 вулиці:
- Виноградна — № 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40
- Веретенівська — № 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
- Липовий — № 9
09:00–18:00 вулиці:
- Шістдесятників — № 6
- Бетховена — № 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23
21.01.2026 триватимуть знеструмлення з 9 до 16 години у будинках за адресами:
- Пантелеймона Куліша — № 106, 108, 109, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 137/2, 139, 141, 143, 143/1, 145
- Пилипа Капельгородського — № 1–8
- Дмитра Донцова — № 1–8
- Вільшанська — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 13/2, 14, 16, 18, 20
- Сєрова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8
- Оборонний — № 1–8
- Гарбузівська — № 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109
- Миколи Лисенка — № 2, 4, 6, 8, 10
- Роменська — № 62
22.01.2026 обмеження вводяться в різний часовий проміжок:
08:00–14:00 вулиці:
- Героїв Небесної Сотні — № 11–38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72
- Гоголя — № 1–18, 20
- Богдана Хмельницького — № 1–29 (у т.ч. 4/1, 4/2, 6/1, 25/1, 25/2)
- Сумської артбригади — № 3, 3А, 5, 5Б, 5В, 5Г, 7
- Петропавлівська — № 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119/2, 120, 120/1, 122, 123, 124
09:00–16:00 вулиця:
- Василя Липківського — № 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 30/1, 35, 36, 37
Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.
