Заплановані масштабні планові графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 19 по 25 січня.

Вводяться додаткові графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 19 по 25 січня, які діятимуть через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

Заплановані масштабні планові графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 19 по 25 січня, які торкнуться значної кількості вулиць у різних районах міста. Такі обмеження вводяться у зв’язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на електромережах, а також з метою технічного обслуговування обладнання.

19.01.2026 не буде у різний часовий проміжок. Обмеження стосуються таких вулиць:

08:00–16:30 вулиці:

Кондратьєвський — № 6, 6/2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32

Троїцька — № 9, 11, 13

09:00–16:00 вулиці:

Андріївський — № 18А

Сагайдачного — № 9, 11, 12, 15, 16

20.01.2026 не буде у різний часовий проміжок. Обмеження стосуються таких вулиць:

08:00–16:30 вулиці:

Виноградна — № 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40

Веретенівська — № 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Липовий — № 9

09:00–18:00 вулиці:

Шістдесятників — № 6

Бетховена — № 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23

21.01.2026 триватимуть знеструмлення з 9 до 16 години у будинках за адресами:

Пантелеймона Куліша — № 106, 108, 109, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 137/2, 139, 141, 143, 143/1, 145

Пилипа Капельгородського — № 1–8

Дмитра Донцова — № 1–8

Вільшанська — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 13/2, 14, 16, 18, 20

Сєрова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8

Оборонний — № 1–8

Гарбузівська — № 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109

Миколи Лисенка — № 2, 4, 6, 8, 10

Роменська — № 62

22.01.2026 обмеження вводяться в різний часовий проміжок:

08:00–14:00 вулиці:

Героїв Небесної Сотні — № 11–38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Гоголя — № 1–18, 20

Богдана Хмельницького — № 1–29 (у т.ч. 4/1, 4/2, 6/1, 25/1, 25/2)

Сумської артбригади — № 3, 3А, 5, 5Б, 5В, 5Г, 7

Петропавлівська — № 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119/2, 120, 120/1, 122, 123, 124

09:00–16:00 вулиця:

Василя Липківського — № 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 30/1, 35, 36, 37

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

