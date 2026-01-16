Новый график движения транспорта в Одессе вступил в силу 15 января, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале городского совета, новый график движения транспорта в Одессе предусматривает запуск двух бесплатных социальных автобусных маршрутов – №10 и №15.

Проезд на них бесплатный, а интервал курсирования составляет 100 минут, что позволяет жителям планировать свои поездки с учетом новых условий. Каждый маршрут объединяет ключевые точки города: маршрут №10 соединяет ул. И. Рабина и Железнодорожный вокзал.

А №15 проходит через пл. Тираспольская, Слободской рынок, Херсонский сквер, ул. Старопортофранковская и возвращается на пл. Тираспольская, частично повторяя схемы трамвайных маршрутов №15, №12 и №28.

В городском совете сообщили, что горожане могут получить дополнительную информацию о новом графике движения транспорта в Одессе в специальном информационном центре, который работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Там можно узнать о схемах и расписании курсирования, времени работы автобусов, а также оставить жалобы или предложения по функционированию социальных маршрутов.

Контактные телефоны диспетчеров, за которыми могут обращаться граждане: 048 788 68 86, 048 717 54 54, 094 921 98 86.

Добавим, что на социальных маршрутах курсируют автобусы, которые наш город получил от городов-партнеров Стамбула и Регенсбурга.

В горсовете также отметили, что с 5 января было организовано курсирование автобусов с 6:30 до 19:30-20:00, а в час пик интервал составляет 10-15 минут.

В течение дня автобусы курсируют примерно каждые 30 минут. Кирсирование организовано вдоль трамвайных маршрутов №5, №7, №17, №26, №27, а также троллейбусных №3, №8 и №9.

