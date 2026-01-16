Новий графік руху транспорту в Одесі вступив у дію з 15 січня, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіцйному Телеграм-каналі міської ради, новий графік руху транспорту в Одесі передбачає запуск двох безоплатних соціальних автобусних маршрутів - №10 та №15.

Проїзд на них є безкоштовним, а інтервал курсування становить 100 хвилин, що дозволяє мешканцям планувати свої поїздки з урахуванням нових умов. Кожен маршрут сполучає ключові точки міста: маршрут №10 з’єднує вул. І. Рабіна та Залізничний вокзал.

А №15 проходить через пл. Тираспольська, Слобідський ринок, Херсонський сквер, вул. Старопортофранківська та повертається на пл. Тираспольська, частково повторюючи схеми трамвайних маршрутів №15, №12 та №28.

У міській раді повідомили, що містяни можуть отримати додаткову інформацію про новий графік руху транспорту в Одесі у спеціальному інформаційному центрі, який працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00.

Там можна дізнатися про схеми та розклад курсування, час роботи автобусів, а також залишити скарги чи пропозиції щодо функціонування соціальних маршрутів.

Контактні телефони диспетчерів, за якими можуть звертатися громадяни: 048 788 68 86, 048 717 54 54, 094 921 98 86.

Додамо, що на соціальних маршрутах курсують автобуси, які наше місто отримало від міст-партнерів Стамбула та Регенсбурга.

У міськраді також наголосили, що з 5 січня було організовано курсування автобусів із 6:30 до 19:30-20:00, а у години-пік інтервал становить 10-15 хвилин.

Протягом дня автобуси курсують приблизно кожні 30 хвилин. Курсування організований уздовж трамвайних маршрутів №5, №7, №17, №26, №27, а також тролейбусних №3, №8 і №9.

