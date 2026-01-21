Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вступило в силу с января 2026 и уже отразилось в платежках жителей Луковской общины, сообщает Politeka.

С начала года действуют новые расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод. Решение принял исполнительный комитет совместно с КП «Коммунальщик» во время заседания 11 декабря 2025 года.

Согласно утвержденным ставкам, один кубометр воды стоит 30,97 грн, а канализационная услуга – 20,99 грн. С НДС ежемесячный платеж на одного человека составляет 280,58 гривны, что на 21% превышает предыдущий уровень.

Руководитель предприятия Андрей Клепач пояснил, что корректировка тарифов была необходима для приведения расчетов к экономически обоснованным показателям. Среди основных причин – подорожание электроэнергии, техническое обслуживание сетей и закупка материалов.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения и обеспечивает бесперебойную подачу ресурсов в общину.

Местные власти советуют жителям ознакомиться с новыми платежками заранее и при необходимости обращаться в администрацию коммунального предприятия для разъяснений. Своевременная оплата помогает избежать долгов и гарантирует стабильное обслуживание в течение года.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

