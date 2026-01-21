Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набрало чинності з січня 2026 року і вже відобразилося у платіжках мешканців Луківської громади, повідомляє Politeka.

З початку року діють нові розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення. Рішення ухвалив виконавчий комітет спільно з КП «Комунальник» під час засідання 11 грудня 2025 року.

Згідно з затвердженими ставками, один кубометр води коштує 30,97 грн, а каналізаційна послуга — 20,99 грн. З ПДВ щомісячний платіж на одну особу становить 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

Керівник підприємства Андрій Клепач пояснив, що коригування тарифів було необхідним для приведення розрахунків до економічно обґрунтованих показників. Серед основних причин — подорожчання електроенергії, технічне обслуговування мереж та закупівля матеріалів.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення і забезпечує безперебійну подачу ресурсів у громаді.

Місцева влада радить мешканцям ознайомитися з новими платіжками заздалегідь і за потреби звертатися до адміністрації комунального підприємства для роз’яснень. Своєчасна оплата допомагає уникнути боргів і гарантує стабільне обслуговування мереж протягом року.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

