Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на следующие несколько дней – 18 и 19 января 2026 года.

В некоторых общинах Одесской области 18 и 19 января 2026 года будут применять дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

Эти ограничения связаны с проведением профилактических работ в электросетях региона.

В предалах Окнянского общества графики отключения света будут действовать с 8:00 до 17:00 18 января только в селе Ульяновка по улицам Франко и Шевченко, пишет Politeka, а 19 - в ряде населенных пунктов:

Одаи (ул. Широкая);

Топалы (Родничная, Мира, Солнечная, Тополи, Тростянецкая, Центральная);

Окны (Алешина, Антипова, Базарная, Береговая, Бондаренко, Виноградная, Героев Украины, Грушевского, Довженко, 1 и 2 Хуторская, Европейская, Уютная, Звездная, Калиновая, Кармелюка, Князя Владимира, Казацкой Славы, Космонавтов, Курортная, Больничная, Мазепы, Мира, Набережная, Независимости, Одесская, Озерная, Орлика, Победы, Подольская, Садовая, Соборная);

Ивановка (Виноградная, Вишневая, Лесная);

Малаевцы (Мира);

Одександровка (Одесская, Полевая, Садовая);

Новосамарка (Диканька, Молдованка, Самарская);

Новый Орач (Грушевского, Победы).

Также в понедельник, 19 января 2026 года, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света будут действовать в пределах Криничненского территориального общества. С 10 до 17 часов там без электроэнергии останутся некоторые жители с. Коса, а с 8 по 17 – с. Криничное.

Кроме того, в понедельник плановое обесточивание также состоится в городе Беляевка – с 9:00 до 17:00 для домов по ул. Кипенко, Костина, Приднестровская.

