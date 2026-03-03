Все варианты на сайте относятся к категории бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется в рамках государственной и гуманитарной поддержки переселенцев, сообщает Politeka.

Об этом стало известно с официального сайта ОВА.

Инициатива охватывает различные населенные пункты и позволяет внутренне перемещенным лицам найти безопасное убежище.

Для координации помощи работает круглосуточный контактный центр 0 800 502 230. Там можно получить актуальные данные о наличии мест и консультации по оформлению проживания.

Кроме того, действуют горячие линии для жителей Полтавской области и Кременчуга. Они помогают уточнить условия размещения и список необходимых документов для заселения.

Переселенцы могут воспользоваться онлайн-платформой «Убежище», показывающей доступные варианты жилья в разных населенных пунктах региона. Сервис позволяет быстро ознакомиться с предложениями и организовать поселения. Все варианты на сайте относятся к категории бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области.

При прибытии в регион внутренне перемещенные лица должны зарегистрироваться для получения справки. Для этого следует обращаться к управлениям социальной защиты населения, уполномоченным лицам местных советов или центрам предоставления административных услуг.

Зарегистрироваться можно также по электронной почте через мобильное приложение Единого государственного портала «Дія». Это упрощает процедуру и ускоряет оформление документов.

Для проживающих в городе Полтава доступны районные управления социальной защиты: Киевский районный совет на ул. Ст. Халтурина, 13; Шевченковский районный совет по ул. Ивана Мазепы, 30; Подольский районный совет на ул. Гаевого, 3.

Пассажирам и переселенцам советуют заранее уточнять наличие мест, чтобы планировать поселение без лишних задержек.

