Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на наступні кілька днів – 18 та 19 січня 2026 року.

У деяких громадах Одеської області 18 та 19 січня 2026 року будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Ці обмеження повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах регіону.

У межах Окнянської громади графіки відключення світла діятимуть із 8:00 до 17:00 18 січня лише в селі Улянівка по вулицях Франка і Шевченка, пише Politeka, а 19 – в низці населених пунктів:

Одаї (вул. Широка);

Топали (Джерельна, Миру, Сонячна, Тополі, Тростянецька, Центральна);

Окни (Альошина, Антипова, Базарна, Берегова, Бондаренка, Виноградна, Героїв України, Грушевського, Довженка, 1 і 2 Хутірська, Європейська, Затишна, Зоряна, Калинова, Кармелюка, Князя Володимира, Козацької Слави, Космонавтів, Курортна, Лікарняна, Мазепи, Миру, Набережна, Незалежності, Одеська, Озерна, Орлика, Перемоги, Подільська, Садова, Соборна);

Іванівка (Виноградна, Вишнева, Лісова);

Малаївці (Миру);

Одександрівка (Одеська, Польова, Садова);

Новосамарка (Диканька, Молдованка, Самарська);

Новий Орач (Грушевського, Перемоги).

Також у понеділок, 19 січня 2026 року, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла діятимуть у межах Криничненської територіальної громади. З 10 до 17 години там безе електроенергії залишаться деякі мешканці с. Коса, а з 8 до 17 – с. Криничне.

Крім того, в понеділок планове знеструмлення також відбудеться в місті Біляївка – з 9:00 до 17:00 для будинків по вул. Кіпенка, Костіна, Придністровська.

