Подорожание проезда в Винницкой области стало темой активного обсуждения в соцсетях из-за сообщения об изменении тарифов.

Подорожание проезда в Винницкой области касается маршрута "Винница-Казатин", сообщает Politeka.

В сети появилось объявление, где речь шла о подорожании проезда в Винницкой области с 15 января 2026 года. Плата за поездку выросла до 120 гривен из-за повышения стоимости составляющих тарифа.

Журналисты связались с представителем ассоциации перевозчиков Вячеславом Дарморосом, подтвердившим, что стоимость билета на этом направлении давно не пересматривалась, поэтому ее пришлось изменить.

По словам Вячеслава Дармороса, в среднем по региону тариф составляет 2 гривны 40 копеек за километр. Стоимость билета из Винницы в Казатин, где маршрут протяженностью 85 километров, до сих пор оставалась ниже, чем на других направлениях.

Например, поездка из Винницы в Хмельник, 63 километра, обходится в 161 гривну. Перевозчики подчеркивают, что к Казятину относятся лояльно и повышают цену постепенно, чтобы не обременять пассажиров.

Подорожание проезда в Винницкой области вступило в силу еще в январе, поэтому пассажиры должны учитывать новые тарифы при планировании поездок.

Руководство перевозчиков объясняет, что изменения происходят не из-за желания заработать, а из-за экономической необходимости поддерживать маршруты на приемлемом уровне.

Эксперты советуют пассажирам заранее проверять актуальные расценки, особенно на популярных направлениях во избежание недоразумений и не задерживать поездки.

Так что местным жителям, которые часто ездят между Винницей и Казатином, пришлось привыкать к новым расценкам и большим расходам.

