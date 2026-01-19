Жителей просят заранее учесть график отключения света на 20 января в Житомирской области.

Графики отключения света в Житомирской области на 20 января будут действовать в ряде населенных пунктов из-за работ в сетях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

Графики отключения света в Житомирской области на 20 января вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на электросетях.

С 9 до 17 часов в Коростенской общине не будет электричества из-за плановых работ в ряде населенных пунктов:

село Бондаривка улица:

Тараса Шевченко - 27, 30, 32, 42, 48

село Полянка улицы:

Дружбы — 6

Партызанська — 1, 2, 7, 11

Щаслыва — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16

село Грабы улицы:

Заричанська — 1, 2, 3, 4, 6, 7А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20–25, 27–31, 34

Космонавтив — 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Лисова — 1, 2, 4, 6–9, 11, 15, 17, 19

Сонячна — 2–4, 8, 9, 13–22, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Терехова — 1, 3, 6–8, 13–18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43

Незалежности — 12

село Грозыне улицы:

Борова — 1, 3, 5–8, 12, 12А, 13–19, 21–24, 27–30, 32–36, 39, 41

Лисова — 1–7, 9, 10

Шатрыщанська — 2–7, 9–11, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31

Володымыра Шленчака — 22, 26

село Лугыны улицы:

Зелена — 2, 3, 4, 5–9, 10–21А, 23–35, 35а, 36–44, 47–49б, 50–53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66

Трыпильська — 1–3, 5, 7

Колгоспна — 13, 16

Червона Гирка — 8, 23

1-й пер. Зеленый — 4а, 5

2-й пер. Зеленый — 4, 6

пр. Зеленый — 2/2, 3а/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16

С 9 до 17 часов обесточат населенный пункт Андрушивка на улицах:

Захидна — 1а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58-Б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71а, 72, 73/2, 73-А, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 94, 96, 99, 100, 101, 103, 113

Цегельна — 14, 16, 30, 38, 53

пер. Захидный — 2, 4, 6, 8

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

