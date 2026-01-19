Мешканців просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла на 20 січня в Житомирській області.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 20 січня діютимуть у низці населених пунктів через роботи в мережах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Графіки відключення світла в Житомирській області на 20 січня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах.

З 9 до 17 години в Коростенській громаді не буде електрики через планові роботи в низці населених пунктів:

село Бондарівка вулиця:

Тараса Шевченка — 27, 30, 32, 42, 48

село Полянка вулиці:

Дружби — 6

Партизанська — 1, 2, 7, 11

Щаслива — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16

село Граби вулиці:

Зарічанська — 1, 2, 3, 4, 6, 7А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20–25, 27–31, 34

Космонавтів — 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Лісова — 1, 2, 4, 6–9, 11, 15, 17, 19

Сонячна — 2–4, 8, 9, 13–22, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Терехова — 1, 3, 6–8, 13–18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43

Незалежності — 12

село Грозине вулиці

Борова — 1, 3, 5–8, 12, 12А, 13–19, 21–24, 27–30, 32–36, 39, 41

Лісова — 1–7, 9, 10

Шатрищанська — 2–7, 9–11, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31

Володимира Шленчака — 22, 26

село Лугини вулиці:

Зелена — 2, 3, 4, 5–9, 10–21А, 23–35, 35а, 36–44, 47–49б, 50–53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66

Трипільська — 1–3, 5, 7

Колгоспна — 13, 16

Червона Гірка — 8, 23

1-й пров. Зелений — 4а, 5

2-й пров. Зелений — 4, 6

пр. Зелений — 2/2, 3а/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16

З 9 до 17 години знеструмлять населений пункт Андрушівка на вулицях:

Західна — 1а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58-Б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71а, 72, 73/2, 73-А, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 94, 96, 99, 100, 101, 103, 113

Цегельна — 14, 16, 30, 38, 53

пров. Західний — 2, 4, 6, 8

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Житомирській області: як зростуть ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання вартості проїзду в Житомирській області: коли нові ціни вдарять по гаманцям українців.

Як повідомляла Politeka, Уроки війни для світу: Житомир став центром обговорення нових викликів у сфері прав людини.