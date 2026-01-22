Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при поддержке благотворительных доноров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области началась в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Такая инициатива ориентирована на поддержку жителей, чье жилье получило повреждения в результате боевых действий, а также на улучшение условий проживания людей преклонного возраста и других уязвимых групп.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает проведение малого и среднего ремонта жилья. Планируемые работы охватывают установку новых окон и дверей, восстановление крыш, стен и перекрытий в помещениях, пригодных для безопасного пребывания.

Подать обращение могут жители Харькова и Изюма по определенным социальным категориям. В перечень входят лица с инвалидностью, граждане от 60 лет, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, а также женщины во время беременности или с малолетними детьми.

Для участия необходимо подготовить пакет документов, подтверждающих личность, имущественные права и уровень доходов. В случае отсутствия отдельных справок специалисты рассматривают заявки индивидуально и консультируют по поводу дальнейших шагов.

Отдельным направлением предусмотрен уход на дому для одиноких людей пожилого возраста и пациентов с серьезными недугами. Социальные работники помогают в быту, следят за самочувствием и дают необходимые консультации.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке благотворительных доноров и направлена ​​на комплексную поддержку наиболее нуждающихся в защите.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс