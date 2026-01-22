Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки благодійних донорів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області розпочалася в межах нового соціального проєкту, повідомляє Politeka.

Така ініціатива орієнтована на підтримку мешканців, чиє житло зазнало пошкоджень унаслідок бойових дій, а також на покращення умов проживання людей поважного віку й інших уразливих груп.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає проведення малого та середнього ремонту осель. Заплановані роботи охоплюють встановлення нових вікон і дверей, відновлення дахів, стін та перекриттів у помешканнях, придатних для безпечного перебування.

Подати звернення можуть жителі Харкова та Ізюма з визначених соціальних категорій. До переліку входять особи з інвалідністю, громадяни віком від 60 років, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, одинокі батьки, а також жінки під час вагітності чи з малолітніми дітьми.

Для участі необхідно підготувати пакет документів, що підтверджує особу, майнові права та рівень доходів. У разі відсутності окремих довідок фахівці розглядають заявки індивідуально та консультують щодо подальших кроків.

Окремим напрямом передбачено догляд удома для самотніх людей літнього віку й пацієнтів із серйозними недугами. Соціальні працівники допомагають у побуті, стежать за самопочуттям та надають необхідні консультації.

Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки благодійних донорів і спрямована на комплексну підтримку тих, хто найбільше потребує захисту.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс