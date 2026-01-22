Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

В Киевской области с 1 января введено повышение тарифов на коммунальные услуги в пределах Ставищенского общества.

Решение принял поселковый совет для централизованного водоснабжения и водоотвода. Новые ставки рассчитаны на основе экономических показателей коммунального предприятия с учетом затрат на электроэнергию, обслуживание оборудования и заработных плат работников. Это обеспечивает бесперебойную работу сетей в течение года.

Для населения установлены следующие тарифы: подача воды – 30,54 грн за кубометр без НДС и 36,65 грн с налогом; отвод стоков - 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с НДС. Коммунальное предприятие информирует жителей через официальные ресурсы обо всех изменениях.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы. В местном ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает реальные расходы и гарантирует стабильное функционирование водопроводов и канализационных систем.

Власти советуют гражданам следить за обновлениями, планировать семейный бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и обеспечить непрерывный доступ к услугам. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная поддержка, что уменьшает финансовую нагрузку.

Жителям рекомендуют учитывать новые тарифы при ежемесячном планировании расходов. Это поможет избежать непредвиденных сложностей и сохранить стабильное водоснабжение и канализационное обслуживание.

