Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

У Київській області з 1 січня запроваджено підвищення тарифів на комунальні послуги в межах Ставищенської громади.

Рішення ухвалила селищна рада для централізованого водопостачання та водовідведення. Нові ставки розраховані на основі економічних показників комунального підприємства, з урахуванням витрат на електроенергію, обслуговування обладнання та заробітних плат працівників. Це забезпечує безперебійну роботу мереж протягом року.

Для населення встановлено такі тарифи: подача води — 30,54 грн за кубометр без ПДВ і 36,65 грн із податком; відведення стоків — 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із ПДВ. Комунальне підприємство інформує мешканців через офіційні ресурси про всі зміни.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови. У місцевому ЖКП наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати та гарантує стабільне функціонування водогонів і каналізаційних систем.

Влада радить громадянам стежити за оновленнями, планувати сімейний бюджет і своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та забезпечити безперервний доступ до послуг. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна підтримка, що зменшує фінансове навантаження.

Мешканцям рекомендують враховувати нові тарифи при щомісячному плануванні витрат. Це допоможе уникнути непередбачених складнощів і зберегти стабільне водопостачання та каналізаційне обслуговування.

