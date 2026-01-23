Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области будет способствовать профилактике и своевременному выявлению рисков.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области заработало с нового года, сообщает Politeka.

Информацию об этом публикует премьер-министр Юлия Свириденко.

С 1 января 2026 года жители Харьковщины старше 40 лет могут воспользоваться финансовой поддержкой для прохождения медицинского скрининга в рамках программы «Скрининг здоровья 40+».

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что инициатива направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и проблем психического здоровья.

Каждый участник получает персональное уведомление в приложении «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на специальную карточку насчитывается 2000 гривен, которые можно использовать только для обследования. Для людей, не пользующихся цифровыми сервисами доступна альтернатива через банки или ЦНАПы.

Обследование будет проходить в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих стандартам Минздрава и НСЗУ. Полный список учреждений обнародуют в ближайшее время.

Специалисты подчеркивают, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области будет способствовать профилактике и своевременному выявлению рисков, непосредственно влияющих на продолжительность и качество жизни пожилых граждан.

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено 10 млрд. грн. Минздрав, НСЗУ и партнеры координируют внедрение, чтобы обеспечить непрерывный доступ к услугам для всех желающих.

Кроме того, в Харьковской области можно получить гуманитарную помощь.

