Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області запрацювала з нового року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікує прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

З 1 січня 2026 року мешканці Харківщини старші 40 років можуть скористатися фінансовою підтримкою для проходження медичного скринінгу в рамках програми «Скринінг здоров’я 40+».

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко наголосила, що ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та проблем психічного здоров’я.

Кожен учасник отримує персональне повідомлення в додатку «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на спеціальну картку нараховують 2000 гривень, які можна використати лише для обстеження. Для людей, що не користуються цифровими сервісами, доступна альтернатива через банки або ЦНАПи.

Обстеження відбуватиметься у державних, комунальних та приватних закладах, що відповідають стандартам МОЗ і НСЗУ. Повний перелік установ оприлюднять найближчим часом.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області сприятиме профілактиці та своєчасному виявленню ризиків, що безпосередньо впливають на тривалість і якість життя старших громадян.

На реалізацію програми у 2026 році передбачено 10 мільярдів гривень. МОЗ, НСЗУ та партнери координують впровадження, щоб забезпечити безперервний доступ до послуг для всіх охочих.

Крім того, в Харківській області можна отримати гуманітарну допомогу. Для участі необхідно підготувати документи, що підтверджують особу, право власності та рівень доходів.

