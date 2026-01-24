Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове остается доступным благодаря сочетанию государственных механизмов и волонтерских инициатив.

В Харькове внутренне перемещенные могут получить временное жилье как при участии государства, так и путем самостоятельного поиска. Об этом сообщают информационные ресурсы.

Поддержка предусмотрена для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий или угрозы безопасности и нуждающихся в помощи на новом месте жительства.

Ищущие варианты самостоятельно имеют возможность обратиться к контакт-центрам в областном центре и общинах региона. Консультанты предоставляют информацию о доступных предложениях, проверенных организациях и порядке поселения в коммунальные учреждения.

Кроме того, действуют специализированные онлайн-платформы. В частности, волонтерский ИТ-проект «Допомагай» предлагает объявления с возможностью фильтрации по разным критериям. Все предложения проходят ручную проверку, а заявители могут получить консультацию через горячую линию.

Следует также отметить, что еще одним государственным инструментом является ресурс «Прихисток». На сайте указывается количество свободных мест в зарегистрированных помещениях, что помогает быстро сориентироваться и выбрать оптимальный вариант.

Также работает телеграмм-бот «Турботник», созданный Министерством цифровой трансформации. С его помощью можно найти временный дом, необходимые вещи или контакты координаторов в центрах админуслуг.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове остается доступным благодаря сочетанию государственных механизмов и волонтерских инициатив.

