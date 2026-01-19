Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при поддержке благотворительных доноров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках нового социального проекта, о чем сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку жителей, чьи дома получили повреждения из-за боевых действий, а также на улучшение условий проживания пожилых и социально уязвимых граждан.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусмотрено выполнение малого и среднего восстановления домов и квартир. Работы охватывают замену окон, дверей, ремонт кровель, стен и потолков при условии, что помещение остается безопасным.

Подать заявку могут жители Харькова и Изюма, относящиеся к определенным категориям. Среди них — люди с инвалидностью, граждане старше 60 лет, тяжелобольные, одинокие родители, многодетные семьи, беременные женщины и матери с малолетними детьми.

Для участия необходимо подготовить документы, подтверждающие личность, право собственности и уровень доходов. Если пакет не полон, социальные работники рассматривают обращение индивидуально и помогают с последующим оформлением.

Отдельно в регионе работает программа ухода на дому. Она ориентирована на одиноких пожилых людей и лиц с серьезными заболеваниями. Специалисты оказывают бытовую поддержку, следят за состоянием здоровья, консультируют и снабжают необходимыми средствами.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке благотворительных доноров и позволяет охватить наиболее уязвимые группы населения комплексными решениями.

Жителям рекомендуют обращаться на горячую линию и следить за официальными сообщениями, чтобы своевременно воспользоваться возможностью получить поддержку.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс