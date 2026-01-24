Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки поєднанню державних механізмів і волонтерських ініціатив.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне через державні програми та волонтерські сервіси, повідомляє Politeka.

У Харкові внутрішньо переміщені особи можуть отримати тимчасове житло як за участі держави, так і шляхом самостійного пошуку. Про це повідомляють інформаційні ресурси.

Підтримка передбачена для людей, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії або загрозу безпеці та потребують допомоги на новому місці проживання.

Ті, хто шукає варіанти самостійно, мають можливість звернутися до контакт-центрів в обласному центрі та громадах регіону. Консультанти надають інформацію про доступні пропозиції, перевірені організації та порядок поселення у комунальні установи.

Окрім цього, діють спеціалізовані онлайн-платформи. Зокрема, волонтерський ІТ-проєкт «Допомагай» пропонує оголошення з можливістю фільтрації за різними критеріями. Усі пропозиції проходять ручну перевірку, а заявники можуть отримати консультацію через гарячу лінію.

Варто також зауважити, що ще одним державним інструментом є ресурс «Прихисток». На сайті вказують кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях, що допомагає швидко зорієнтуватися та обрати оптимальний варіант.

Також працює телеграм-бот «Турботник», створений Міністерством цифрової трансформації. За його допомогою можна знайти тимчасову домівку, необхідні речі або контакти координаторів у центрах адмінпослуг.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки поєднанню державних механізмів і волонтерських ініціатив.

