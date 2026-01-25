Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе охватывает не только материальную составляющую.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе в течение последних месяцев предоставляется через Городской гуманитарный центр с участием благотворительного фонда «Бок о бок», сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку пожилых жителей города, оказавшихся в сложных бытовых условиях из-за экономических трудностей. Основной упор делается на обеспечении питанием и базовой социальной помощи.

За время реализации инициативы организовано 483 адресных горячих обеда. Свертки доставляют непосредственно домой одиноким людям, пенсионерам и семьям с детьми, что позволяет уменьшить нагрузку на центры и избежать скоплений. Ежедневно поддержку получают более 70 человек.

Каждый набор включает в себя готовое блюдо и продукты для ежедневного рациона. Отдельное внимание уделено гражданам с ограниченной подвижностью или инвалидностью. Волонтеры не только осуществляют доставку, но и предоставляют консультации по социальным программам, помогают оформить необходимые документы.

Помимо питания проект предусматривает адресную финансовую поддержку. Денежные средства можно потратить на лекарства, продукты или оплату жилищно-коммунальных услуг. Приоритет отдается тем, кто потерял стабильный доход или вынужден был покинуть опасные районы.

Информация об инициативе распространяется среди старших одесситов через личные рекомендации и объявления в местных общинах. Это позволяет привлекать новых получателей и более точно определять потребности жителей.

Проект реализуется при поддержке международных партнеров и местных волонтерских команд. Благодаря этому гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе охватывает не только материальную составляющую, но и способствует социальному взаимодействию и ощущению поддержки.

Представители центра советуют заранее уточнять графики выдачи, готовить документы и следить за официальными сообщениями, чтобы помощь была доступна всем, кто в ней нуждается.

