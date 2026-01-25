Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише матеріальну складову.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі протягом останніх місяців надається через Міський гуманітарний центр за участі благодійного фонду «Пліч-о-пліч», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку літніх мешканців міста, які опинилися у складних побутових умовах через економічні труднощі. Основний акцент робиться на забезпеченні харчуванням та базовій соціальній допомозі.

За час реалізації ініціативи організовано 483 адресні гарячі обіди. Пакунки доставляють безпосередньо додому самотнім людям, пенсіонерам та родинам із дітьми, що дозволяє зменшити навантаження на центри та уникнути скупчень. Щоденно підтримку отримують понад 70 осіб.

Кожен набір включає готову страву та продукти для щоденного раціону. Окрему увагу приділено громадянам з обмеженою рухливістю або інвалідністю. Волонтери не лише здійснюють доставку, а й надають консультації щодо соціальних програм, допомагають оформити необхідні документи.

Окрім харчування, проєкт передбачає адресну фінансову підтримку. Кошти можна витратити на ліки, продукти чи оплату житлово-комунальних послуг. Пріоритет надається тим, хто втратив стабільний дохід або змушений був залишити небезпечні райони.

Інформація про ініціативу поширюється серед старших одеситів через особисті рекомендації та оголошення в місцевих громадах. Це дозволяє залучати нових отримувачів і точніше визначати потреби мешканців.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів і місцевих волонтерських команд. Завдяки цьому гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише матеріальну складову, а й сприяє соціальній взаємодії та відчуттю підтримки.

Представники центру радять заздалегідь уточнювати графіки видачі, готувати документи та стежити за офіційними повідомленнями, щоб допомога була доступною для всіх, хто її потребує.

