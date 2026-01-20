Прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 января советует харьковчанам планировать поездки, брать с собой тёплую одежду и защиту от ветра.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 января предполагает резкие колебания температуры и сочетания морозных дней с периодическими осадками, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам, проживающим в этом городе, предоставляет сайт Метеофор .

Температурные показатели ночью опустятся до -12°C, а днем ​​ожидаются значения от -7°C до -9°C, что покидает город в зоне умеренных морозов.

В первые дни недели ветер преимущественно северный и северо-западный с порывами до 7–9 м/с, что усиливает чувство холода. Без существенных осадков пройдут среда и четверг. В пятницу возможны слабые снегопады, которые продлятся в субботу и воскресенье, особенно днем. Влажность повысится и следует ожидать мокрые дороги и скользкие тротуары.

Выходные принесут небольшие колебания температуры: в субботу днем ​​-9°C, в воскресенье столбики термометров поднимутся до -7°C. Южное и юго-восточное направления ветра в эти дни будут достигать порывов до 10–12 м/с.

В начале следующей недели прогноз предусматривает постепенное понижение температуры до -3°C, а днем ​​возможны оттепели, кратковременный снег и слабый дождь в жидком эквиваленте. Местами гололедица может образовываться на тротуарах и дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 января советует харьковчанам планировать поездки, брать с собой теплую одежду и защиту от ветра, а также внимательно следить за обновлением синоптиков для безопасного передвижения по городу.

Безопасное передвижение по городу в эти дни требует внимательности и подготовки к холодным условиям.

