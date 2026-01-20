Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 21 по 27 січня радить харків’янам планувати поїздки, брати з собою теплий одяг і захист від вітру.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 21 по 27 січня передбачає різкі коливання температури та поєднання морозних днів із періодичними опадами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають в цьому місті, надає сайт Метеофор.

Температурні показники вночі опустяться до −12°C, а вдень очікуються значення від −7°C до −9°C, що залишає місто у зоні помірних морозів.

У перші дні тижня вітер переважно північний та північно-західний із поривами до 7–9 м/с, що підсилює відчуття холоду. Без істотних опадів пройдуть середа та четвер. У п’ятницю ймовірні слабкі снігопади, які триватимуть у суботу та неділю, особливо вдень. Вологість підвищиться, і слід очікувати мокрі дороги та слизькі тротуари.

Вихідні принесуть невеликі коливання температури: у суботу вдень −9°C, у неділю стовпчики термометрів піднімуться до −7°C. Південний та південно-східний напрямки вітру у ці дні досягатимуть поривів до 10–12 м/с.

На початку наступного тижня прогноз передбачає поступове зниження температури до −3°C, а вдень можливі відлиги, короткочасний сніг та слабкий дощ у рідкому еквіваленті. Місцями ожеледиця може утворюватися на тротуарах і дорогах, тому водіям і пішоходам варто бути обережними.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 21 по 27 січня радить харків’янам планувати поїздки, брати з собою теплий одяг і захист від вітру, а також уважно стежити за оновленнями синоптиків для безпечного пересування містом.

Безпечне пересування містом в ці дні потребує уважності та підготовки до холодних умов.

