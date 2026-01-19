Дефицит продуктов в Харькове и дальше определяет ситуацию на рынке.

Дефицит продуктов в Харькове привел к заметному удорожанию некоторых товаров, которые украинцы чаще всего покупают для повседневного потребления, сообщает Politeka.net.

По данным аналитиков, основной причиной стало ограниченное поступление тепличных помидоров. Сезон их выращивания завершился, а объем продукции на внутреннем рынке сократился. Одновременно спрос остался высоким, что оказало дополнительное давление на формирование цен.

Импортные томаты, частично компенсирующие отсутствие отечественной продукции, представлены в небольших объемах и стоят дороже. Поэтому средняя стоимость помидоров в магазинах и на рынках поднялась примерно на 20% по сравнению с концом прошлой недели.

Похожая ситуация наблюдается с тепличными огурцами. Их объемы ограничены из-за сезонных факторов и уменьшения поставок в отдельных регионах страны. Постоянный спрос в розничных сетях способствует дальнейшему повышению цен.

Специалисты объясняют, что дефицит продуктов в Харькове и дальше определяет ситуацию на рынке. Уменьшение предложения заставляет продавцов корректировать стоимость в сторону роста, чтобы компенсировать недостаток продукции и затраты на логистику и хранение.

Потребителям советуют планировать покупки, отслеживать цены в разных магазинах и пользоваться акционными предложениями, чтобы смягчить влияние удорожания на семейный бюджет.

Несмотря на такую ​​ситуацию, у жителей Харькова есть и хорошие новости. В частности, они имеют право на получение бесплатного жилья.

Чтобы стать на учет и претендовать на временное размещение, переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполкомы городских или сельских советов и районные госадминистрации.

Источник: AgroReview.

