Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области может предоставляться государством или же находиться самостоятельно с помощью различных ресурсов и организаций, сообщает Politeka.
Внутри перемещенные лица имеют несколько путей поиска временного или постоянного жилища в зависимости от жизненных обстоятельств и наличия свободных мест.
Часть людей имеет право на первоочередное поселение, однако те, кто не входит в такие категории, могут воспользоваться другими вариантами размещения.
В Киевской области переселенцы часто обращаются к контактам центров, работающих при областных структурах и территориальных общинах.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области также ищут через специализированные онлайн платформы. Одним из таких является сайт «Допомагай», созданный волонтерским ИТ-сообществом.
На этом ресурсе размещают предложения временного проживания в безопасных городах Украины или за границей. Пользователи могут использовать фильтры для поиска, а каждое объявление проходит ручную проверку.
Еще одним важным инструментом для поиска крыши над головой является государственный веб-ресурс «Прихисток». На его главной странице регулярно обновляется информация о количестве свободных мест в зарегистрированных квартирах в разных регионах страны.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти и с помощью цифровых сервисов. Министерство цифровой трансформации запустило телеграмм бот «Турботник».
Он помогает переселенцам получить информацию о временном доме или необходимых вещах в Центрах предоставления административных услуг.
После выбора региона и населённого пункта пользователь указывает, какая помощь ему нужна, и получает контакт координатора, с которым можно связаться круглосуточно.
