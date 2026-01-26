Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается важным вопросом для украинцев, которые из-за войны потеряли собственные дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области может предоставляться государством или же находиться самостоятельно с помощью различных ресурсов и организаций, сообщает Politeka.

Внутри перемещенные лица имеют несколько путей поиска временного или постоянного жилища в зависимости от жизненных обстоятельств и наличия свободных мест.

Часть людей имеет право на первоочередное поселение, однако те, кто не входит в такие категории, могут воспользоваться другими вариантами размещения.

В Киевской области переселенцы часто обращаются к контактам центров, работающих при областных структурах и территориальных общинах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области также ищут через специализированные онлайн платформы. Одним из таких является сайт «Допомагай», созданный волонтерским ИТ-сообществом.

На этом ресурсе размещают предложения временного проживания в безопасных городах Украины или за границей. Пользователи могут использовать фильтры для поиска, а каждое объявление проходит ручную проверку.

Еще одним важным инструментом для поиска крыши над головой является государственный веб-ресурс «Прихисток». На его главной странице регулярно обновляется информация о количестве свободных мест в зарегистрированных квартирах в разных регионах страны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти и с помощью цифровых сервисов. Министерство цифровой трансформации запустило телеграмм бот «Турботник».

Он помогает переселенцам получить информацию о временном доме или необходимых вещах в Центрах предоставления административных услуг.

После выбора региона и населённого пункта пользователь указывает, какая помощь ему нужна, и получает контакт координатора, с которым можно связаться круглосуточно.

