Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається важливим питанням для українців, які через війну втратили власні домівки.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області може надаватися державою або ж знаходитися самостійно за допомогою різних ресурсів та організацій, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи мають кілька шляхів для пошуку тимчасового чи постійного помешкання залежно від життєвих обставин і наявності вільних місць.

Частина людей має право на першочергове поселення, однак ті, хто не входить до таких категорій, можуть скористатися іншими варіантами розміщення.

У Київській області переселенці часто звертаються до контакт центрів, які працюють при обласних структурах та територіальних громадах.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області також шукають через спеціалізовані онлайн платформи. Однією з таких є сайт «Допомагай», створений волонтерською ІТ спільнотою.

На цьому ресурсі розміщують пропозиції тимчасового помешкання в безпечних містах України або за кордоном. Користувачі можуть скористатися фільтрами для пошуку, а кожне оголошення проходить ручну перевірку.

Ще одним важливим інструментом для пошуку даху над головою є державний вебресурс «Прихисток». На його головній сторінці регулярно оновлюється інформація про кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях у різних регіонах країни.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області можна знайти і за допомогою цифрових сервісів. Міністерство цифрової трансформації запустило телеграм бот «Турботник».

Він допомагає переселенцям отримати інформацію про тимчасовий дім або необхідні речі в Центрах надання адміністративних послуг.

Після вибору регіону та населеного пункту користувач вказує, яка допомога йому потрібна, та отримує контакт координатора, з яким можна зв’язатися цілодобово.

