Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области открыла предварительную регистрацию на получение продуктовых наборов для переселенцев из Энергодара, сообщает Politeka.

Инициативу реализует международный благотворительный фонд Global Empowerment Mission Ukraine, уже не первый год поддерживающий украинцев, пострадавших от войны.

Продуктовые пакеты предназначены для семей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Помощь могут получить:

граждане от 60 лет;

лица с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие родители;

беременные женщины на поздних сроках;

пациенты с тяжелыми заболеваниями, включая онкологические диагнозы;

переселенцы из Энергодара, прибывшие в регион в течение 2025-2026 годов.

Выдача запланирована с 22 по 24 января. Для участия необходимо заполнить онлайн форму заранее. Регистрация производится одним представителем домохозяйства, поскольку на семью предусмотрен только один набор продуктов.

При получении пакетов участники должны предъявить оригиналы документов или электронные копии в приложении «Действие». Обязательные документы включают паспорт, справки ВПЛ на всех членов семьи, идентификационные коды взрослых и подтверждение принадлежности к определенной категории. Лица, уже воспользовавшиеся аналогичной поддержкой ранее, участия в этой выдаче не будут принимать.

Выдача пройдет в Киеве по адресу: проспект Берестейский, 54а, вход со стоянки со стороны проспекта. Консультации можно получить по телефонам +380 93 707 87 86 и +380 95 941 49 28.

Организаторы подчеркивают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области призвана своевременно обеспечить продуктами наиболее уязвимые семьи. Своевременное обращение позволяет получить полный комплект товаров без очередей и излишней бюрократии.

