Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильную работу служб и отвечает реальным затратам предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Изменения коснулись водоснабжения, канализации и вывоза мусора.

В Заводском обществе пересмотрели тарифы на обработку бытовых отходов из-за роста расходов на ремонт транспорта и закупку материалов. Местный совет объяснил, что предварительные расценки не покрывали фактических затрат предприятия, что создавало риск перебоев в работе систем. Новые ставки гарантируют регулярную уборку и поддержание надлежащего санитарного состояния территории.

Для жителей многоэтажек плата выросла на 14,95 грн - до 48,80 на человека ежемесячно. Владельцы частных домов теперь платят 37 грн. вместо 25. Тарифы для бюджетных учреждений повышены на 2,55 грн., для других потребителей — на 2,94 грн.

Решение было принято на основе экономических расчетов коммунального предприятия. Граждане могут посылать предложения или замечания непосредственно в КП «Заводское-2010» или по электронной почте.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильную работу служб и отвечает реальным расходам предприятия. Это позволяет поддерживать качество обслуживания и своевременно выполнять работы по вывозу мусора и обслуживанию сетей.

Жителям советуют планировать семейный бюджет, своевременно оплачивать счета и отслеживать официальные сообщения совета. Для социально уязвимых категорий предусмотрены субсидии и льготы, частично компенсирующие дополнительные расходы.

Своевременная оплата помогает обеспечить бесперебойную работу коммунальных систем и сохранить комфортабельные условия для жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.