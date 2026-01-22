Ограничение движения транспорта в Киеве ввели из-за того, что дорожники производят ремонт металлического ограждения, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте УК «Киевавтодор», ограничения движения транспорта в Киеве начали действовать с 17 января и продлятся до 1 февраля, ежедневно с 8:00 до 20:00.

Это означает, что часть полос на развязке через Приднепровское шоссе на Южном мостовом переходе перекрыта для проведения ремонтных работ в указанное время.

В УК «Киевавтодор» объяснили, что ремонтные бригады КП «Киевавтодоргород» выполняют работы по восстановлению металлического ограждения на эстакаде съезда в направлении Корчеватого.

Поэтому проезд автотранспорта стал усложненным, а водителей просят учитывать ограничение движения транспорта в Киеве при планировании поездок.

В то же время, в столице продолжают действовать и другие временные изменения, в том числе на правом берегу столицы. Там курсирование наземного электротранспорта было приостановлено из-за перебоев в энергосистеме после вражеских обстрелов.

Для поддержки пассажиропотока КП «Киевпасстранс» организовало дублирующие автобусные маршруты, чтобы обеспечить передвижение по городу. Это позволяет частично компенсировать отсутствие трамваев и троллейбусов.

Из-за сложностей с энергоснабжением водители автобусов ездят по специальным схемам, охватывая ключевые маршруты. Подробную информацию о расписании таких автобусов можно посмотреть на официальном сайте КП «Киевпасстранс».

Местным жителям приходится терпеть определенные неудобства в передвижении по столице, однако для скаивания данных мероприятий нужно подождать.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут перемены, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.