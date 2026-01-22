Обмеження руху транспорту в Києві ввели через те, що дорожники проводять ремонт металевого огородження, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті КК «Київавтодор», обмеження руху транспорту в Києві почали діяти із 17 січня і триватимуть до 1 лютого, щоденно з 8:00 до 20:00.

Це означає, що частина смуг на розв’язці через Наддніпрянське шосе на Південному мостовому переході перекрита для проведення ремонтних робіт у зазначений час.

У КК «Київавтодор» пояснили, що ремонтні бригади КП «Київавтошляхміст» виконують роботи з відновлення металевого огородження на естакаді з’їзду у напрямку Корчуватого.

Через це проїзд автотранспорту став ускладненим, а водіїв просять враховувати обмеження руху транпорту в Києві при плануванні поїздок.

Водночас, у столиці продовжують діяти й інші тимчасові зміни, зокрема на правому березі столиці. Там курсування наземного електротранспорту було призупинено через перебої в енергосистемі після ворожих обстрілів.

Для підтримки пасажиропотоку КП «Київпастранс» організувало дублюючі автобусні маршрути, щоб забезпечити пересування містом. Це дозволяє частково компенсувати відсутність трамваїв і тролейбусів.

Через складнощі з енергопостачанням водії автобусів їздять за спеціальними схемами, охоплюючи ключові маршрути. Детальну інформацію про розклад таких автобусів можна переглянути на офіційному сайті КП «Київпастранс».

Місцевим мешканцям наразі доводиться терпіти певні незручності у пересуванні столицею, проте для скаування даних заходів потрібно зачекати.

