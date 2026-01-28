Доплаты для пенсионеров во Львовской области в 2026 году относятся к отдельным категориям людей, которым государство продолжает начислять повышенные ежемесячные надбавки.

Доплаты для пенсионеров во Львовской области в новом бюджетном году предусмотрены для граждан, имеющих специальный статус и отвечающих определенным условиям проживания, сообщает Politeka.

Речь идет о неработающих пенсионерах, постоянно проживающих на территориях безусловного отселения или гарантированного добровольного переселения.

С 1 января 2026 размер ежемесячной доплаты для этой категории пенсионеров во Львовской области вырос и теперь составляет 2 595 гривен.

Изменение суммы связано с ростом прожиточного минимума, повышенного в рамках закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

Право на такую ​​финансовую поддержку имеют граждане, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или находившиеся там до 1 января 1993 года.

Обязательным условием также наличие официального статуса лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. Именно этот статус основан для начисления повышенной выплаты в 2026 году.

В то же время, законодательство четко определяет случаи, когда доплата для пенсионеров во Львовской области не начисляется.

Речь идет о гражданах, которые после аварии покинули радиационно загрязненные территории, а затем вернулись туда на постоянное проживание. Также поддержка не предусмотрена для лиц, переехавших или зарегистрировавшихся на этих территориях уже после Чернобыльской катастрофы.

При выезде человека за пределы зоны отселения или его официального трудоустройства поддержку прекращают автоматически, а контроль осуществляется через государственные реестры.

