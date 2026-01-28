Доплати для пенсіонерів в Львівській області у 2026 році стосуються окремих категорій людей, яким держава продовжує нараховувати підвищені щомісячні надбавки.

Доплати для пенсіонерів в Львівській області у новому бюджетному році передбачені для громадян, які мають спеціальний статус та відповідають визначеним умовам проживання, повідомляє Politeka.

Йдеться про непрацюючих пенсіонерів, які постійно мешкають на територіях безумовного відселення або гарантованого добровільного переселення.

З 1 січня 2026 року розмір щомісячної доплати для цієї категорії пенсіонерів у Львівській області зріс і тепер становить 2 595 гривень.

Зміна суми пов’язана зі зростанням прожиткового мінімуму, який був підвищений у межах закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Право на таку фінансову підтримку мають громадяни, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або перебували там до 1 січня 1993 року.

Обов’язковою умовою також є наявність офіційного статусу особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Саме цей статус є підставою для нарахування підвищеної виплати у 2026 році.

Водночас законодавство чітко визначає випадки, коли доплата для пенсіонерів у Львівській області не нараховується.

Йдеться про громадян, які після аварії залишили радіаційно забруднені території, а згодом повернулися туди на постійне проживання. Також підтримка не передбачена для осіб, які переїхали або зареєструвалися на цих територіях уже після Чорнобильської катастрофи.

У разі виїзду людини за межі зони відселення або його офіційного працевлаштування підтримку припиняють автоматично, а контроль здійснюється через державні реєстри.

