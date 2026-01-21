Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области призвано не только обеспечить временное убежище, но и создать условия для восстановления стабильности и ощущения защищенности людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области стало доступным в рамках государственной программы, позволяющей переселенцам проживать в специально обустроенных помещениях до 12 месяцев, сообщает Politeka.

Инициативу реализуют при поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины. Она направлена ​​на граждан, которые после лечения или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной помощи в организации повседневного быта.

Размещение финансируется из бюджета, поэтому плата за пользование жильем не взимается. Предоставляемые комнаты и квартиры оснащены базовыми удобствами для приготовления пищи, отдыха и самостоятельного ведения хозяйства.

Программа также предусматривает социальное сопровождение. Специалисты помогают участникам адаптироваться, решать бытовые вопросы и постепенно восстанавливать самостоятельность независимо от формы собственности недвижимости.

Также следует отметить, что предоставлятелями помещений могут стать физические или юридические лица, внесенные в Реестр социальных услуг. Жилища должны соответствовать требованиям безопасности и быть пригодными для проживания в соответствии с критериями правительства.

Организаторы отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области призвано не только обеспечить временное убежище, но и создать условия для восстановления стабильности и ощущения защищенности людей, потерявших дома из-за войны.

Для участия украинцам необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку переселенца. Консультации по оформлению документов доступны в местных органах социальной защиты.

