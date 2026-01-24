Новый график движения транспорта в Черкасской области принес ряд неудобств жителям одного из городов региона.

Новый график движения транспорта в Черкасской области был введен на одном из городских маршрутов в Каневе, сообщает Politeka.

Как сообщили в отделе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии, инфраструктуры и энергоэффективности городского совета, новый график движения транспорта в Черкасской области касается городских автобусов № 1/5 в Каневе.

Для них с 20 января действуют временные корректировки расписания. В сообщении говорится, что изменения носят сезонный характер и связаны с переходом на зимний режим работы общественного транспорта в городе.

В рамках нового графика движения в Черкасской области отменен один круговой льготный рейс на городских маршрутах № 1/5, который осуществлялся в среду, пятницу и воскресенье.

Речь идет о рейсе со временем отправления 5.15 с пл. Соборное. В городском совете объяснили, что это решение было принято на период действия зимнего расписания и оно не носит постоянного характера.

В понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, а также в субботу и праздничные дни круговой рейс на маршрутах № 1/5 со временем отправления 6-00 с пл. Соборная будет считаться льготной.

Таким образом, пассажиры, которые пользуются этим рейсом в указанные дни, смогут и дальше рассчитывать на льготные условия проезда. В другие дни недели расписание курсирования городских автобусов на круговом маршруте №1/5 остается без изменений.

Ознакомиться с обновленным расписанием движения городских автобусов можно на официальном сайте Каневского городского совета. Там опубликовали актуальную информацию о работе общественного транспорта с учетом сезонных корректировок.

