Новий графік руху транспорту в Черкаській області приніс низку незручностей для мешканців одного з міст регіону.

Новий графік руху транспорту в Черкаській області запровадили на одному з міських маршрутів у Каневі, повідомляє Politeka.

Як проінформували у відділі з питань житлово-комунального господарства, екології, інфраструктури та енергоефективності міської ради, новий графік руху транспорту в Черкаській області стосується міських автобусів № 1/5 у Каневі.

Для них із 20 січня діють тимчасові коригування розкладу. У повідомленні йдеться, що зміни мають сезонний характер і пов’язані з переходом на зимовий режим роботи громадського транспорту в місті.

У межах нового графіка руху в Черкаській області було відмінено один круговий пільговий рейс на міських маршрутах № 1/5, який здійснювався у середу, п’ятницю та неділю.

Йдеться про рейс із часом відправлення 5.15 з пл. Соборна. У міській раді пояснили, що це рішення ухвалили на період дії зимового розкладу і воно не має постійного характеру.

Водночас, у понеділок, вівторок, середу, четвер, п’ятницю, а також у суботу та святкові дні круговий рейс на маршрутах № 1/5 з часом відправлення 6-00 з пл. Соборна вважатиметься пільговим.

Таким чином, пасажири, які користуються цим рейсом у зазначені дні, зможуть і надалі розраховувати на пільгові умови проїзду. В інші дні тижня розклад курсування міських автобусів на круговому маршруті № 1/5 залишається без змін.

Ознайомитися з оновленим розкладом руху міських автобусів можна на офіційному сайті Канівської міської ради. Там опублікували актуальну інформацію щодо роботи громадського транспорту з урахуванням сезонних коригувань.

