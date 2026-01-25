Подорожание продуктов в Киевской области связано с сезонными колебаниями, затратами на логистику и курсом валют.

Подорожание продуктов в Киевской области оказывает заметное влияние на потребительскую корзину жителей региона, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что больше выросли цены на молочные и консервированные товары, тогда как мясо осталось относительно стабильным.

Творожный сыр «Комо традиционный 50%» стоит в среднем 566,67 грн за килограмм. Для сравнения, в декабре 2025 года средняя цена составила 527. Дешевле всего его можно приобрести у Auchan — 519, а самое дорогое у Novus — 599 гривен. В течение месяца стоимость выросла на 92,67, что отражает заметную тенденцию к удорожанию молочных продуктов.

Курятина (бедро) демонстрирует меньшие колебания. Средняя цена за килограмм составляет 157,33 грн, что немного ниже декабрьского показателя в 137,91, если учитывать отдельные дни с разными ценами. Сети Auchan и Megamarket предлагают продукт за 154–159 гривен, а Novus держит цену на уровне 159 гривен.

Консервированная кукуруза "Верес" (340 г) подорожала почти на 5,88 грн в месяц и теперь стоит в среднем 59,42. Стоимость в разных супермаркетах колеблется от 54,50 грн до 68,40, при этом самые низкие цены фиксируют в Auchan, а самые высокие – в Megamarket.

По словам экспертов, удорожание продуктов в Киевской области связано с сезонными колебаниями, расходами на логистику и влиянием курса валют. Потребителям советуют планировать закупки заранее, пользоваться акциями и проверять стоимость товаров в разных торговых сетях во избежание перерасходов.

В целом тенденция к повышению цен на популярные продукты будет продолжаться в ближайшие недели, особенно на молочные изделия и овощную консервацию.

