Подорожчання продуктів у Київській області пов’язане із сезонними коливаннями, витратами на логістику та впливом курсу валют.

Подорожчання продуктів у Київській області помітно впливає на споживчий кошик жителів регіону, повідомляє Politeka.

Аналітики відзначають, що найбільше зросли ціни на молочні та консервовані товари, тоді як м’ясо залишилося відносно стабільним.

Сир твердий «Комо традиційний 50%» коштує в середньому 566,67 грн за кілограм. Для порівняння, у грудні 2025 року середня ціна становила 527. Найдешевше його можна придбати в Auchan — 519, а найдорожче в Novus — 599 гривень. Протягом місяця вартість зросла на 92,67, що відображає помітну тенденцію до подорожчання молочних продуктів.

Курятина (стегно) демонструє менші коливання. Середня ціна за кілограм становить 157,33 грн, що трохи нижче за грудневий показник у 137,91, якщо враховувати окремі дні з різними цінами. Мережі Auchan та Megamarket пропонують продукт за 154–159 гривень, а Novus тримає ціну на рівні 159.

Консервована кукурудза «Верес» (340 г) подорожчала майже на 5,88 грн за місяць і тепер коштує в середньому 59,42. Вартість у різних супермаркетах коливається від 54,50 грн до 68,40, при цьому найнижчі ціни фіксують в Auchan, а найвищі — у Megamarket.

За словами експертів, подорожчання продуктів у Київській області пов’язане із сезонними коливаннями, витратами на логістику та впливом курсу валют. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь, користуватися акціями та перевіряти вартість товарів у різних торговельних мережах, щоб уникнути перевитрат.

Загалом, тенденція до підвищення цін на популярні продукти триватиме найближчими тижнями, особливо на молочні вироби та овочеву консервацію.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.