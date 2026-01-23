Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области позволяет предприятию возмещать реальные расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стартовало в Южноукраинске с января 2026, сообщает Politeka.

Соответствующую информацию обнародовал городской совет на официальном портале.

Инициатива исходит от КП «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» и связана с ростом затрат на электроэнергию, повышением цен на услуги Южноукраинской АЭС и увеличением прожиточного минимума.

По новым расчетам централизованное водоснабжение обойдется в 49,34 гривны за кубометр по НДС, тогда как ранее тариф составил 43,08. Стоимость водоотвода повысили до 63,02 с налогом вместо 57,60.

Для оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» и объектов гидрокомплекса установлена ​​отдельная ставка — 25,86 гривны за кубометр без НДС. Окончательное решение о корректировке тарифов примет исполнительный комитет городского совета.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области позволяет предприятию покрывать реальные расходы, поддерживать стабильную работу систем и своевременно обслуживать сети.

Цены на отопление и горячую воду остаются неизменными из-за государственного моратория на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Жителям советуют ознакомиться с проектом, планировать семейный бюджет и следить за обновлениями на портале совета во избежание недоразумений при оплате услуг.

Регулярная проверка показателей счетчика и своевременная оплата помогает обеспечить стабильное водоснабжение и бесперебойную работу сетей в доме.

