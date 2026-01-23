Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дозволяє підприємству покривати реальні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області стартувало у Південноукраїнську з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Відповідну інформацію оприлюднила міська рада на офіційному порталі.

Ініціатива виходить від КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» і пов’язана зі зростанням витрат на електроенергію, підвищенням цін на послуги Південноукраїнської АЕС та збільшенням прожиткового мінімуму.

За новими розрахунками централізоване водопостачання коштуватиме 49,34 гривні за кубометр із ПДВ, тоді як раніше тариф становив 43,08. Вартість водовідведення підвищили до 63,02 із податком замість 57,60.

Для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу встановлено окрему ставку — 25,86 гривні за кубометр без ПДВ. Остаточне рішення щодо коригування тарифів ухвалить виконавчий комітет міської ради.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дозволяє підприємству покривати реальні витрати, підтримувати стабільну роботу систем та своєчасно обслуговувати мережі.

Ціни на опалення та гарячу воду залишаються незмінними через державний мораторій на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Мешканцям радять ознайомитися з проєктом, планувати сімейний бюджет і стежити за оновленнями на порталі ради, щоб уникнути непорозумінь при оплаті послуг.

Регулярна перевірка показників лічильників і своєчасна оплата допомагає забезпечити стабільне водопостачання та безперебійну роботу мереж у домі.

